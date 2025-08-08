Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Groundbreaking Taman Bendera Pusaka, Pramono Ajak Bu Mega

Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:45 WIB
Groundbreaking Taman Bendera Pusaka, Pramono Ajak Bu Mega - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meletakan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Taman Langsat, Jalan Barito, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/8). Foto: dokumentasi Tim Media Balai Kota

jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Taman itu akan menjadi kawasan terpadu yang menghubungkan tiga taman legendaris, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang berlangsung di Taman Langsat, Jalan Barito, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/8).

Agenda peletakan batu pertama itu juga dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dia mengatakan bahwa pembangunan taman ini merupakan wujud komitmen Jakarta dalam menjaga warisan sejarah, budaya, dan lingkungan hidup.

Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi destinasi hijau sekaligus ikon baru Jakarta yang sarat nilai sejarah.

“Baru saja kami melakukan groundbreaking revitalisasi Taman Bendera Pusaka yang dilaksanakan secara sederhana dan singkat agar tidak memicu aksi massa. Semuanya berjalan dengan baik,” ucap Pramono.

Menurut dia, pembangunan Taman Bendera Pusaka bertujuan menghidupkan kembali fungsi ruang terbuka hijau sebagai ruang ekologi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (Bu Mega) saat groundbreaking Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru.

