Group Sinar Laut & Lippo Malls Kerja Sama Hadirkan Mal Terbaru & Terbaik di Lampung 

jpnn.com, JAKARTA - Group Sinar Laut & Lippo Malls bekerja sama menghadirkan pusat perbelanjaan dan gaya hidup di Lampung.

Penunjukan ini dilakukan oleh PT Sinar Laut Lampung Permai (SLLP) dan menjadi langkah strategis PT Lippo Malls Indonesia (LMI) dalam memperluas cakupan bisnisnya di wilayah Sumatra.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Andree Semikar Wijaya, Komisaris Utama Grand Mall Lampung, dan Eddy Mumin, Chief Operating Officer LMI.

Eddy Mumin menyampaikan kemitraan ini mencerminkan kepercayaan terhadap LMI sebagai operator dan pengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia.

Grand Mall Lampung dinilai memiliki lokasi strategis serta kualitas aset yang unggul sebagai bagian dari kawasan mixed-use development yang terintegrasi dengan hotel kebanggaan Lampung di gedung tertinggi di Sumatera.

“Melalui kerja sama ini, LMI akan mengelola Grand Mall Lampung secara terintegrasi melalui optimalisasi tenant mix, strategi pemasaran, serta peningkatan standar layanan dan pengalaman pengunjung,” jelas Eddy dikutip, Selasa (27/1).

Dia menyebut kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Grand Mall Lampung, mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang, serta memberikan nilai tambah bagi tenant, pengunjung, dan komunitas lokal, sekaligus memperkuat kehadiran LMI di kawasan Sumatra.

Di sisi lain Andree Semikar Wijaya menilai pengalaman LMI sebagai operator dan pengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia merupakan nilai tambah yang signifikan.