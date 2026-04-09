JPNN.com - Olahraga - All Sport

Grozer Bakal Jadi Pembeda Laga LavAni Vs Bhayangkara Presisi

Kamis, 09 April 2026 – 16:07 WIB
Pevoli Jakarta LavAni Georg Grozer saat berlatih menjelang laga final four Proliga 2026 seri Solo melawan Bhayangkara Presisi di Sritex Arena, Solo. Foto: Instagram/@lavani.forever

jpnn.com - SOLO - Pengamat voli nasional Roosyudhi Priyanto menantikan penampilan Georg Grozer bersama Jakarta LavAni pada laga melawan Bhayangkara Presisi di final four Proliga 2026 seri Solo.

Grozer, pemain kelahiran 27 November 1984 itu, baru tiba di Indonesia, sehingga masih urung diturunkan di tim milik Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Pevoli asal Jerman itu kemungkinan bakal tampil saat LavAni melawan Bhayangkara Presisi saat memperebutkan gelar juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Dengan nama besar disandang, Georg Grozer menjadi pemain yang dinanti penampilannya pada ajang akbar voli Tanah Air.

“Publik menantikan penampilan Georg Grozer bersama Jakarta LavAni. Laga melawan Bhayangkara Presisi tentu menjadi ujian awal Grozer yang diharapkan bisa menjadi mesin poin Jakarta LavAni,” ujar Roosyudhi Priyanto atau akrab disapa Erpe, saat dihubungi JPNN.com.

Saat ini Jakarta LavAni masih mengandalkan nama-nama seperti Taylor Sander, Boy Arnes Arabi, hingga Sigit Ardian.

Tercatat ketiganya sudah masuk Top 10 daftar pencetak poin terbanyak pada final four Proliga 2026.

Bagi Erpe -yang jago main bola basket, Lavani harus cepat menyatu mengingat Bhayangkara Presisi tampil luar biasa di dua laga awal final four.

Final four Proliga 2026 seri Solo LavAni vs Bhayangkara Presisi di Sritex Arena, Solo, Kamis malam WIB.

TAGS   Grozer  Lavani  Bhayangkara presisi  Georg Grozer  Proliga 2026 

