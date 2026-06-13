Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Grup D Piala Dunia 2026: AS Vs Paraguay 4-1, Pochettino Bangga, Sayang Pulisic Cedera

Sabtu, 13 Juni 2026 – 13:02 WIB
Grup D Piala Dunia 2026: AS Vs Paraguay 4-1, Pochettino Bangga, Sayang Pulisic Cedera - JPNN.COM
Amerika Serikat bersukacita setelah mengungguli Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

jpnn.com - LA - Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnya mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay. 

Kemenangan ini disebutnya menjadi bukti skuad The Stars and Stripes mampu menjawab tekanan besar sebagai satu dari tiga tuan rumah turnamen.

Amerika Serikat tampil perkasa saat menaklukkan Paraguay 4-1 pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 di Angeles Stadium, Sabtu (13/6) pagi WIB. 

Baca Juga:

Seusai pertandingan, Pochettino mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya, terutama pada 45 menit pertama yang dinilainya berjalan hampir sempurna.

Grup D Piala Dunia 2026: AS Vs Paraguay 4-1, Pochettino Bangga, Sayang Pulisic Cederafifa

"Saya sangat bangga dengan para pemain. Yang paling penting bukan hanya hasilnya, tetapi cara kami bermain dan bagaimana tim menghadapi pertandingan ini," ujar Pochettino.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Argentina itu menilai kemenangan atas Paraguay menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri di tengah ekspektasi tinggi yang mengiringi status AS sebagai tuan rumah.

"Pertandingan pertama selalu sulit. Tekanan terhadap tim ini sangat besar, tetapi para pemain menunjukkan karakter yang luar biasa. Mereka mampu mengendalikan situasi dan memberikan penampilan yang sangat baik," katanya.

Amerika Serikat mengawali laga perdana di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Pelatih Pochettino mengaku bangga dengan kerja keras pemainnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  Pochettino  Mauricio Pochettino  Pulisic  as  Amerika Serikat  Paraguay 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp