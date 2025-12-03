Grup MIND ID Optimalkan Nilai Tambah Batu Bara dengan Memperkuat Inisiatif Smart Mining

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus memperkuat transformasi digital di sektor pertambangan nasional melalui penerapan inisiatif smart mining.

Salah satu langkah strategis tersebut dihadirkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang mengembangkan integrasi digital secara menyeluruh dari tingkat operasional hingga sistem informasi perusahaan.

Transformasi ini menjadikan operasional penambangan batu bara Indonesia semakin efisien, aman, guna menghasilkan nilai tambah sekaligus kontribusi yang besar bagi negara.

Inisiatif digital PTBA dikembangkan melalui kerangka kerja yang menghubungkan Operational Technology (OT) dengan Information Technology (IT), sehingga seluruh proses operasional dapat terpantau secara real time, terukur, dan terkoneksi dalam satu ekosistem digital.

Melalui platform Corporate Information System for Enterprise Application (CiSEA), sistem produksi, pengangkutan, keselamatan kerja, hingga perawatan peralatan tambang, kini dapat dikelola secara komprehensif berdasarkan data terintegrasi.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menjelaskan transformasi digital menjadi fondasi penting bagi MIND ID dalam mendorong penguatan industri batu bara nasional.

Melalui penerapan aplikasi teknologi digital terkini, perusahaan dapat memantau aktivitas pertambangan secara real-time, mengoptimalkan proses kerja, dan meningkatkan hasil produksi.