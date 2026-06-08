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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Grup MIND ID Seimbangkan Aktivitas Tambang dengan Upaya Pelestarian Lingkungan

Senin, 08 Juni 2026 – 16:03 WIB
Grup MIND ID Seimbangkan Aktivitas Tambang dengan Upaya Pelestarian Lingkungan - JPNN.COM
Transformasi bisnis berkelanjutan MIND ID. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan-perusahaan tambang anggota Grup MIND ID disebut berupaya menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Reklamasi dilakukan sebagai upaya memulihkan fungsi ekologis kawasan sekaligus menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tak hanya itu, pelestarian juga dilakukan melalui berbagai program restorasi lahan, rehabilitasi ekosistem, konservasi biodiversitas, hingga pengembangan tanaman energi.

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Di ANTAM, reklamasi diposisikan sebagai instrumen pemulihan fungsi ekologis jangka panjang.

Perusahaan menjalankan program reklamasi dan rehabilitasi secara sistematis dengan tujuan mengembalikan fungsi lingkungan pada area pascatambang agar tetap aman, stabil, dan produktif.

ANTAM juga mengintegrasikan program konservasi biodiversitas melalui pemantauan flora dan fauna, rehabilitasi ekosistem sungai, serta perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di sekitar wilayah operasional.

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“Pada 2025, ANTAM telah menanam lebih dari 195 ribu pohon di area pascatambang maupun kawasan rehabilitasi lainnya,” tulis keterangan resmi MIND ID.

Selanjutnya, Bukit Asam atau PTBA mengembangkan inovasi melalui pemanfaatan tanaman kaliandra merah di lahan reklamasi.

Anggota Grup MIND ID berupaya menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

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TAGS   MIND ID  Tambang  pelestarian lingkungan  BUMN 
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