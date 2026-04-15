JPNN.com - Otomotif - Motor

GS Astra Merilis Aki Khusus Big Bike

Rabu, 15 April 2026 – 14:56 WIB
Aki khusus big bike dari GS Astra. Foto: astraotoparts

jpnn.com, JAKARTA - Astra Otoparts memulai GS Astra langkah baru di pasar produk aftermarket otomotif lewat peluncuran aki khusus motor besar atau big bike.

Produk yang dimaksud adalah GS GTZ-10, aki yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan motor performa tinggi.

Aki khusus besutan GS Astra itu menyasar pengguna motor premium seperti Honda CBR1000RR, BMW S1000R, hingga Kawasaki Ninja H2.

Dari sisi spesifikasi, GS GTZ-10 dibekali kapasitas 9,1 Ah dan sejumlah peningkatan teknis.

Salah satu yang menonjol ialah penggunaan terminal connector berbahan tembaga yang diklaim mampu meningkatkan daya starter hingga 20 persen, sekaligus menekan hambatan internal sampai 16 persen.

Kombinasi tersebut membuat suplai listrik lebih stabil—faktor krusial bagi mesin berperforma tinggi.

Direktur Astra Otoparts, Martogi Siahaan, menyebut peluncuran aki sejalan dengan strategi ekspansi perusahaan, baik di pasar domestik maupun Asia Tenggara.

"Pertumbuhan segmen roda dua premium di kawasan masih terbuka lebar, termasuk di pasar seperti Filipina yang kini mulai digarap lebih serius," kata Martogi dalam keterangannya, Rabu (15/4).

TAGS   GS Astra  aki GS Astra  aki GS GTZ-10  aki big bike GS Astra  Astra Otoparts  
