GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika Perkuat Posisi RI di Peta Motorsport Global

jpnn.com, MANDALIKA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem motorsport global melalui dukungannya di internasional GT World Challenge Asia 2026 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 1–3 Mei 2026.

Ajang ini menjadi salah satu kejuaraan GT paling kompetitif di kawasan Asia, menghadirkan berbagai pabrikan otomotif dunia serta pembalap profesional dari berbagai negara.

Kembalinya GT World Challenge Asia ke Mandalika untuk kedua kalinya semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi penting dalam kalender motorsport internasional.

Penyelenggaraan ini tidak hanya menghadirkan kompetisi balap berkelas dunia, tetapi juga meningkatkan eksposur global terhadap Pertamina Mandalika International Circuit sebagai venue berstandar internasional.

Kehadiran tim dan pembalap global turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, ekonomi lokal, serta penguatan citra Indonesia sebagai tuan rumah event internasional.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan keterlibatan Pertamina dalam event ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan energi yang tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk olahraga dan pariwisata.

“Penyelenggaraan internasional seperti GT World Challenge Asia di Mandalika menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah event berstandar global," kata Baron.