Guardian Indonesia Beri Akses Sanitasi di 12 Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Guardian Indonesia memulai program Guardiancares di SDN Kasin Malang, yang meliputi edukasi gaya hidup sehat kepada anak dan orang tua.

Guardian akan menjalankan program ini ke-12 sekolah lainnya yang tersebar di daerah Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Tahun ini, Guardiancares akan membangun sumur, serta renovasi fasilitas sanitasi di 12 sekolah terpilih di daerah Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Malvin Tarigan, Head of Marketing Guardian Indonesia menuturkan sebagai bagian dari PT DFI Retail Nusantara, Guardian telah menjalankan program Guardiancares sejak 2022 dan telah memberikan dampak positif melalui berbagai penyediaan fasilitas sanitasi.

“Melalui Guardiancares, Guardian terus berkomitmen membantu anak-anak Indonesia mendapatkan akses kesehatan dan kebersihan yang layak di lingkungan sekolah. Sampai 2025 ini, Guardian telah membantu lebih dari 50 ribu anak, dengan menyediakan fasilitas sanitasi di 6 wilayah di seluruh Indonesia," ujar Malvin.

Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyampaikan inisiatif Guardian ini merupakan bentuk investasi jangka panjang demi masa depan bangsa.

“Mari kita terus tingkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat demi terciptanya generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh serta berdaya saing. Terima kasih kepada Guardian Indonesia dan Human Initiative atas kontribusi positifnya bagi masyarakat Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung langkah-langkah baik demi kesehatan dan masa depan masyarakat yang lebih baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, komitmen Guardian tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas sanitasi atau pembangunan sumur, tetapi juga penyediaan produk sabun mandi yang sampai 2025 ini sudah mencapai 50,000 produk, dan memberikan dukungan edukasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada seluruh siswa dan komunitas sekolah yang dikunjungi.(chi/jpnn)