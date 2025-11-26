Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Rudy Mas'ud Targetkan Insentif Guru Honorer Rp 1 Juta Per Bulan

Rabu, 26 November 2025 – 09:20 WIB
Ilustrasi guru honorer. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan bisa memberikan insentif guru honorer hingga Rp 1 juta per bulan.

"Itu target kami. Mohon doanya, kalau APBD cukup, mudah-mudahan bisa diangkat sampai Rp1 juta," kata Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen serius guna meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya honorer, dengan target insentif hingga Rp1 juta per bulan. 

Menurut Rudy, guru di Kaltim telah menerima insentif Rp 300.000 dari pemerintah pusat. Untuk melengkapi kebijakan itu, Pemprov Kaltim menambahkan insentif Rp 500.000. 

Rudy optimistis dengan kondisi APBD yang makin membaik, Pemprov Kaltim dapat menaikkan jumlah honor menjadi Rp 1 juta setiap bulannya.

"Mudah-mudahan kemampuan APBD selalu siap untuk mendukung semuanya, terutama guru-guru, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa," ungkap Gubernur Rudy.

Lebih lanjut dia mengatakan peningkatan kesejahteraan guru merupakan target utama, terutama bagi guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan di daerah-daerah. 

Selain fokus pada kesejahteraan finansial, Rudy juga menyoroti perlindungan dan keadilan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. 

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menargetkan insentif guru honorer bisa mencapai Rp 1 juta per bulannya.

