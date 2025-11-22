Gubernur Agustiar Sabran Menggratiskan Sembako di Pasar Murah

jpnn.com - PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar murah di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Sabtu (22/11) pagi.

Pasar murah ini merupakan program prioritas Huma Betang kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo.

Pasar murah kali ini juga digelar menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, agar harga-harga bahan pokok stabil dan membantu masyarakat berpenghasilan ke bawah mendapat kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Baca Juga: Gubernur Agustiar Sabran Dapat Penghargaan Inovasi Membangun Negeri

Total paket sembako di pasar murah berjumlah 160.000 paket. Satu paket sembako terdiri bahan pokok berupa beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 2 liter dengan harga Rp 150 ribu.

Masyarakat Kalteng hanya perlu membayar sebesar Rp15 ribu/paket sembako. Artinya, Rp135.000 disubsidi oleh Pemprov Kalteng.

Namun, Gubernur Agustiar Sabran menggratiskan paket sembako di pasar murah. Artinya, warga Kalteng berhak mengambil paket sembako dengan gratis, tanpa bayar.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, khususnya menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Gubernur Agustiar.

Tak hanya menggelar pasar murah, Gubernur Agustiar Sabran juga menyalurkan bantuan pangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Kalteng di seluruh kota dan kabupaten.