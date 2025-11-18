Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Luthfi Sebut 424 Warga Korban Bencana Longsor Banjarnegara Bakal Direlokasi

Selasa, 18 November 2025 – 22:17 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang Selasa (18/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANGGubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pemerintah akan melakukan relokasi 424 warga korban bencana longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, dari tempat pengungsian ke hunian sementara. 

“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kami koordinasikan dengan bupatinya,” kata Luthfi seusai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang Selasa (18/11).

Menurut Luthfi, jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai 424 jiwa. Dia menyatakan bahwa relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak berlama-lama tinggal di tempat pengungsian. 

“Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kami pikirkan setelahnya,” ungkap Luthfi. 

Selain di Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk korban bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

 “Untuk Majenang kami siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kami hunian sementara dahulu,” katanya.

Menurut Luthfi, langkah relokasi ini merupakan bagian dari penanganan pascabencana yang harus terencana dan cepat. 

Dia memastikan provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut 424 warga korban bencana longsor Banjarnegara bakal direlokasi dari tempat pengungsian ke hunian sementara.

