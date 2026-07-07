Gubernur Aceh Muzakir Manaf Surati Prabowo soal Migas Andaman, Singgung Kebijakan Bahlil

jpnn.com - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman.

Surat dari Mualem tersebut berisi empat permintaan khusus kepada Presiden Prabowo.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh.

"Ada empat poin yang disampaikan. Sekarang kita menunggu respons pemerintah pusat,” kata Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

Nurlis menjelaskan bahwa surat Gubernur Aceh bernomor 500.16.7.2/7039 itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.

Perihalnya, terkait peninjauan dan revisi persetujuan rencana Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

Surat ke Presiden Prabowo ini juga sebagai respons terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, terhadap (PoD) I Lapangan Tangkulo WK South Andaman.

Di mana, Menteri Bahlil melalui suratnya nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tanggal 9 Maret 2026 untuk SKK Migas menyetujui PoD I pengolahan gas mentah dilakukan dengan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) yang berada di laut.