Gubernur Aceh Terima Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 yang Membawa Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana

jpnn.com, JAKARTA - TNI AL terus mengerahkan unsurnya untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan aman dan tepat sasaran kepada warga terdampak bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, dan sekitarnya.

Kali ini, KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 melaksanakan debarkasi bantuan kemanusiaan di Dermaga Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/12).

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (tengah) menerima Komandan KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 saat debarkasi bantuan kemanusiaan di Dermaga Umum Krueng Geukueh, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (5/12). Foto: Dispenal

Pelaksanaan debarkasi tersebut turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang meninjau langsung proses penurunan muatan serta kesiapan distribusi bantuan.

Kehadiran unsur KRI ini menjadi bagian dari upaya percepatan pendistribusian logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

Kegiatan debarkasi oleh KRI Teluk Gilimanuk (TGK) – 531 yang tiba pada pukul 21.15 WIB tersebut masih berlangsung hingga malam hari dan dilanjutkan pada Jumat (6/12) di lokasi yang sama.

Keterlibatan KRI dalam operasi kemanusiaan ini selaras dengan tugas pokok TNI AL dalam memberikan dukungan cepat pada setiap penanganan bencana.