Gubernur Agustiar Raih Penghargaan Pemimpin Daerah 2025 Inovasi Pendidikan

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah menerima anugerah Pemimpin Daerah Award 2025 dalam kategori Inovasi Pendidikan.

Gubernur Agustiar Sabran mendapatkannya berkat menginisiasi program Satu Rumah Satu Sarjana di Kalteng.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta Concert Hall, iNews Tower Lt. 15, Kamis (28/8).

Seusai menerima penghargaan, Agustiar berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kalteng, dalam hal ini khususnya para guru, dosen, hingga rektor.

Menurutnya, program Satu Rumah Satu Sarjana tidak akan berjalan tanpa dedikasi para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

“Kami sangat bahagia, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penghargaan ini. Untuk itu kami berterima kasih kepada para rektor, para dosen, para guru, spesial untuk orang tua, istri, dan anak-anak saya yang tercinta,” kata Agustiar.

Dia berharap penghargaan ini menjadi lecutan untuk Pemprov Kalteng terus berbenah, melahirkan program yang bisa menyentuh masyarakat secara langsung, khususnya, program Satu Rumah Satu Sarjana makin masif dilakukan.

"Program itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, nantinya sumber daya alam Kalteng bisa dimanfaatkan masyarakat kami untuk meningkatkan perekonomian tiap-tiap daerah,” ujar Agustiar.