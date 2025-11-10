Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Agustiar Sabran Dapat Penghargaan Inovasi Membangun Negeri

Senin, 10 November 2025 – 14:01 WIB
Gubernur Agustiar Sabran Dapat Penghargaan Inovasi Membangun Negeri - JPNN.COM
Gubernur Agustiar Sabran. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendapatkan penghargaan dalam ajang Inovasi Membangun Negeri.

Agustiar mendapat penghargaan pada ajang TVOne di Jakarta, Jumat (7/11) itu, melalui kategori Innovation Public Service: Inovasi sektor ekonomi & UMKM Lewat Huma Betang.

Inovasi yang diakui secara nasional tersebut adalah program Huma Betang Night, yang memberikan dampak positif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bumi Tambun Bungai.

Baca Juga:

“Sektor UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kami di Kalteng. Kami terus berinovasi agar perekonomian daerah masyarakat Kalimantan Tengah dapat meningkat, sehingga penghasilan daerah juga meningkat untuk pembangunan di Kalimantan Tengah,” kata Gubernur Agustiar.

Dia tidak sendirian menerima trofi penghargaan, tetapi ditemani Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfosantik) Rangga Lesmana.

“Ini bersejarah. Namun, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Tetap semangat membangun Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Agustiar juga mendapat beberapa penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) iNews 2025.

Kemudian, Gubernur Agustiar Sabran juga mendapat penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak 2025 yang diselenggarann Kompas TV.

Gubernur Agustiar Sabran meraih kategori Innovation Public Service: Inovasi sektor ekonomi & UMKM Lewat Huma Betang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agustiar Sabran  Gubernur Agustiar  Huma Betang  Kalteng 
BERITA AGUSTIAR SABRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp