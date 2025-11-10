Gubernur Agustiar Sabran Dapat Penghargaan Inovasi Membangun Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendapatkan penghargaan dalam ajang Inovasi Membangun Negeri.

Agustiar mendapat penghargaan pada ajang TVOne di Jakarta, Jumat (7/11) itu, melalui kategori Innovation Public Service: Inovasi sektor ekonomi & UMKM Lewat Huma Betang.

Inovasi yang diakui secara nasional tersebut adalah program Huma Betang Night, yang memberikan dampak positif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bumi Tambun Bungai.

“Sektor UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kami di Kalteng. Kami terus berinovasi agar perekonomian daerah masyarakat Kalimantan Tengah dapat meningkat, sehingga penghasilan daerah juga meningkat untuk pembangunan di Kalimantan Tengah,” kata Gubernur Agustiar.

Dia tidak sendirian menerima trofi penghargaan, tetapi ditemani Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfosantik) Rangga Lesmana.

“Ini bersejarah. Namun, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Tetap semangat membangun Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Agustiar juga mendapat beberapa penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) iNews 2025.

Kemudian, Gubernur Agustiar Sabran juga mendapat penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak 2025 yang diselenggarann Kompas TV.