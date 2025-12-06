Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Para Perantau Asal Jateng Membangun Kampung Halaman

Sabtu, 06 Desember 2025 – 15:29 WIB
Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Para Perantau Asal Jateng Membangun Kampung Halaman
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Sabtu, 6 Desember 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak para perantau asal wilayahnya untuk ikut membangun kampungnya masing-masing.

Luthfi menyampaikan hal itu saat acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga asal Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek, mulai dari mahasiswa, pekerja formal, sampai pekerja informal.

“Jadi, bapak-bapak dan adik-adik sekalian, Anda tidak menjadi jagoan, menjadi raja rimba, kalau Anda belum menaklukkan Jawa Tengah dengan pulang kampung membangun kampung,” kata dia.



Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi foto bersama para perantau asal Jateng saat acara Gubernur Menyapa, Ngobrol Seru Bareng Gubernur Jawa Tengah di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Sabtu, 6 Desember 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

Dia berharap hasil yang didapatkan dari perantauan ada yang diinvestasikan untuk daerah masing-masing.

Dia juga berarap agar para perantau tidak meninggalkan adat istiadat. Sebab, salah satu ciri khas masyarakat Jawa Tengah adalah tindak-tanduk dan tata krama yang selalu dijunjung tinggi.



