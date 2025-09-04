Gubernur Ahmad Luthfi Menginstruksikan Bupati & Wali Kota Percepat Pemulihan Daerah

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan 35 bupati dan wali kota di wilayahnya mempercepat upaya pemulihan pascaaksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus-awal September 2025 lalu.

Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan empat instruksi. Pertama, perbaikan fisik bangunan atau gedung yang rusak. Fasilitas umum yang dicorat-coret massa juga harus segera dipulihkan.

Sebab, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan yang tersebar di 16 kabupaten/kota.

"Segera lakukan perbaikan, didata dan jika nanti ada yang kurang bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Jateng). Jika memang diperlukan, dibantu," kata Ahmad Luthfi seusai memimpin rapat bersama pimpinan forkopimda dan 35 bupati/wali kota melalui Zoom Meeting, Kamis (4/9).

Dia mencontohkan bahwa Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan untuk Pemkot Pekalongan guna perbaikan sejumlah gedung yang rusak. Sebab, Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah.

Kedua, Luthfi menginstruksikan bupati dan wali kota memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bentuknya bisa beragam, disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Semisal, pengajian umum maupun bazar. Kegiatan itu harus melibatkan masyarakat di sekitar kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas umum, sehingga kian mempererat hubungan emosional antarwarga.

Ketiga, Luthfi juga meminta kepada bupati dan wali kota agar terus berkomunikasi dengan kapolres dan dandim setempat mengenai potensi kerawanan hingga penanganannya. Hal itu guna memastikan situasi kondusif di wilayah masing-masing.

Keempat, mantan kapolda Jateng itu meminta bupati dan wali kota berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing. Pemprov Jateng telah lebih dahulu melakukan komunikasi dengan rektor hingga BEM di perguruan tinggi yang ada di Jateng.