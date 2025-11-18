Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis untuk Mendongkrak Investasi

Selasa, 18 November 2025 – 14:20 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) 2025 di Grand Ballroom Hotel PO, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggelar forum bisnis guna mendongkrak investasi di masing-masing daerah.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) 2025 di Grand Ballroom Hotel PO, Kota Semarang pada Selasa, 18 November 2025.

Dia mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang secara rutin telah menggelar Semarang Business Forum (Sembiz).

Tercatat, sampai 2025 ini total sudah 18 kali forum bisnis itu telah diselenggarakan.

Forum ini dinilai cukup efektif  untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

“Kota Semarang mengadakan event ini juga bagus sekali, apalagi sudah 18 kali atau 18 tahun mengadakan. Tentu event-event bisnis ini bisa dikembangkan di daerah lain," kata Luthfi.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menggelar forum bisnis guna mendongkrak investasi di masing-masing daerah.

