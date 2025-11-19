Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia Tercanggih

Rabu, 19 November 2025 – 16:25 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyalami Presiden RI Prabowo Subianto pada acara peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) yang dihadiri perwakilan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Theyab Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Kota Surakarta, Rabu, 19 November 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Theyab Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di Kota Surakarta, Rabu, 19 November 2025.

Peresmian tersebut menandakan rumah sakit tersebut akan menjadi sentral pelayanan pasien khusus penyakit jantung di Jawa Tengah.

Gubernur Ahmad Luthfi mengakui keberadaan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Surakarta menjadi keuntungan bagi Jawa Tengah.

Sebab, rumah sakit tersebut memiliki peralatan atau fasilitas tercanggih.

"Ini rumah sakit jantung tercanggih terutama di Jawa Tengah. Total ada empat rumah sakit dengan peralatan tercanggih di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Tengah punya rumah sakit yang canggih, terutama terkait layanan jantung," katanya di sela-sela mendampingi Presiden.

Menurut Luthfi, rumah sakit tersebut tidak hanya terkait pemenuhan layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kerja sama bilateral Indonesia–UEA pada bidang kesehatan.

Selaras dengan itu, rumah sakit tersebut juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan Solo menjadi tempat rujukan medical tourism (pariwisata kesehatan).

Dengan begitu, masyarakat dapat menghemat biaya pengeluaran untuk berobat ke luar negeri.

TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  rumah sakit  rumah sakit jantung 
