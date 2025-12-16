Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Birokrasi Jawa Tengah untuk Melayani Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:59 WIB
Gubernur Ahmad Luthfi Tegaskan Birokrasi Jawa Tengah untuk Melayani Masyarakat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber pada acara Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di The Tribrata Hotel Darmawangsa, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa orientasi birokrasi yang diciptakan di pemerintahannya untuk melayani mayarakat.

Gubernur Luthfi menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada acara Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di The Tribrata Hotel Darmawangsa, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri PAN-RB dan perwakilan dari berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Luthfi menjelaskan dalam birokrasi yang melayani, berarti ada subjek dan objek. Subjek merujuk pada siapapun yang ada di birokrasi sebagai pelayan masyarakat, sedangkan objek adalah masyarakat yang terlayani.

Menurutnya, antara subyek dan obyek pelayanan publik harus ada hubungan yang setera.

“Syaratnya melayani adalah antara subjek dan objek harus setara. Siapapun yang mempunyai unsur melayani masyarakat, tidak boleh dia menjadi ndoro atau tuan. Mau gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wali kota, maupun asisten atau siapapun di birokrasi harus setara dalam memberikan pelayanan. Sehingga kepercayaan masyarakat bisa didapatkan," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan berbagai aplikasi atau fitur yang diinovasikan untuk membantu pelayanan publik memang baik.

Namun, dia mendorong agar subyek pelayanan publiknya juga perlu baik lebih dahulu.

