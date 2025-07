Gubernur Babel Klaim Wilayahnya Saat ini Sudah Zero Penyeludupan Timah di Laut

jpnn.com, BABEL - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengeklaim wilayahnya sudah zero atau bebas dari penyelundupan timah di laut.

"Saya katakan sampai hari ini tidak ada lagi penyeludupan timah di laut karena TNI Angkatan Laut sudah terjun ke lapangan," kata Hidayat Arsani seusai menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan kunjungan kerja Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengecek situasi, kondisi daerah ini dan memberantas penyeludupan timah di laut yang merugikan negara dan daerah ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danlantamal III hari ini untuk menekan dan memberantas penyeludupan serta penambangan timah ilegal di laut," katanya.

Ia menyatakan beberapa bulan terakhir ini, angka kasus penyeludupan timah di laut gencar sekali.

"Saat ini berdasarkan informasi dari intel, sudah tidak ada lagi penyeludupan timah ini. Jangan sampai ada alasan perusahaan timah masih kekurangan timah dengan mengkambinghitamkan penyelundupan timah dan para oknum petugas," katanya.

Ia menegaskan saat ini tidak ada lagi penyelewengan, penyeludupan, pencurian timah di laut, sehingga tidak ada lagi alasan perusahaan timah untuk meningkatkan produksinya.

"Kami tidak tahu besok akan ada lagi penyeludupan timah ini, tetapi saya tegaskan Babel hingga saat ini sudah zero, zero, zero penyeludupan timah di laut," katanya.(antara/jpnn)