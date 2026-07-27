Gubernur BI Mengundurkan Diri, Prabowo Langsung Panggil Orang-Orang Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore, menyusul pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Berdasarkan pantauan ANTARA, kedatangan anggota KSSK yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas jasa Keuangan (OJK), Menteri Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimulai sejak pukul 16.00 WIB.

Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti juga tampak hadir bersama Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono dan juga jajaran anggota dewan gubernur Bank Indonesia.

"Undangan, kami koordinasi ya," ujar Damayanti.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisione OJK Friderica Widyasari menyampaikan Presiden Prabowo bersama KSSK akan membahas terkait perkembangan situasi yang terjadi saat ini.

"Kami akan rapat koordinasi saja, tentang situasi saat ini," jelas Friderica.

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Sementara Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu enggan memberikan komentarnya terkait rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.

"Nanti aja ya," kata Anggito.