Gubernur dan OJK Sumsel Dorong Pengusaha Muda di Palembang Kuasai Teknologi AI

jpnn.com, PALEMBANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar AIM ASEAN Roadshow di Kantor OJK Sumsel.

Kolaborasi itu bertujuan untuk membekali pengusaha muda dan pelaku UMKM lokal dengan keterampilan Artificial Intelligence (AI), guna memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Acara dihadiri langsung oleh Staf Khusus Presiden RI Bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar Nabila Karbala.

Dalam pelatihan tersebut, para peserta diberikan pemahaman teknis mengenai penggunaan AI untuk strategi pemasaran global, otomatisasi pembuatan konten bisnis hingga pemanfaatan data untuk analisis tren pasar.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa penguasaan teknologi digital adalah syarat mutlak bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi usaha.

Dia berharap pelatihan ini menjadi pemantik munculnya wirausahawan baru yang progresif.

"Pemanfaatan teknologi seperti AI membuka peluang besar bagi generasi muda. Kami berharap makin banyak lahir 'Sultan Muda' yang mampu menggerakan roda perekonomian di Sumatera Selatan," tegas Deru, Kamis (9/4).

Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan bahwa penguasaan teknologi merupakan kunci adaptasi di tengah dinamika ekonomi global.