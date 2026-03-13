Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Dedi Mulyadi Sulap Mobil Mercedes-Benz Jadi Ambulans Siaga di Tol Cipali  

Jumat, 13 Maret 2026 – 12:57 WIB
Gubernur Dedi Mulyadi Sulap Mobil Mercedes-Benz Jadi Ambulans Siaga di Tol Cipali   - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui seusai menghadiri Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (12/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyulap kendaraan dinas miliknya yaitu unit Mercedes-Benz menjadi ambulans siaga untuk para pemudik.

Ambulans siaga itu nantinya akan ditempatkan di Tol Cipali saat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

"Dulu di Pemda Jabar itu di kantor gubernur ada mobil Mercy besar, itu mobil operasional gubernur, tetapi saya melihat itu tidak efektif buat saya dan sudah direnovasi," kata Dedi di Mapolda Jabar, Kota Bandung, dikutip Jumat (13/3).

Dedi belajar dari pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun lalu, yang mana pernah ada kondisi seorang ibu melahirkan dalam perjalanan pulang ke kampung halaman.

Ibu tersebut melahirkan di Tol Cipali dan dibantu proses persalinannya oleh petugas polisi setempat.

Olrh karena itu, Dedi memiliki ide untuk mengubah kendaraan operasionalnya menjadi ambulans siaga, lengkap dengan peralatan persalinan.

"Saya belajar dulu di Tol Cipali ada yang melahirkan di tol, di pinggir jalan ditolong oleh anggota polisi, sehingga hari ini akan diluncurkan di Tol Cipali."

"Nanti kalau ada yang melahirkan di jalan, ya melahirkannya di Mercy, jangan lagi di pinggir jalan," terangnya. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

