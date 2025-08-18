Gubernur Dedi Mulyadi Ungkap Progres Pabrik BYD, Masih Ada Persoalan Ini

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan progres dari proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, pabrik BYD Indonesia masih berjalan sesuai rencana.

Saat ini, kata dia, proses konstruksi tinggal menunggu tahap akhir sebelum masuk ke fase produksi tahun depan.

“Oh iya, hari ini tinggal nunggu. Kalau pembangunan kan terus, tahun depan omong-omong produksi,” kata Dedi ditemui di Bandung, Senin (18/8).

Meski secara fisik pembangunan terus berprogres, dia mengungkap masih ada persoalan administratif yang harus diselesaikan, salah satunya terkait rekomendasi teknis pengamanan lahan.

“Rekomendasi teknis masih ada, sebenarnya judulnya sawah gitu, tetapi sawahnya sudah enggak ada. Kan biasa tuh. Judulnya hutan lindung, hutannya enggak ada. Judulnya sawah, sawahnya enggak ada,” jelasnya.

Namun, Dedi menegaskan bahwa rekomendasi teknis tetap harus dibuat meskipun lahan yang disebut sawah itu sudah tidak berfungsi sebagai lahan pertanian.

“Walaupun sawahnya nggak ada, rekomendasi teknisnya harus dibuat,” tuturnya.