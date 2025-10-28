Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur DKI dan Menkes Sepakat Bangun RS Internasional di Lahan Sumber Waras

Selasa, 28 Oktober 2025 – 16:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10). Foto: dokumentasi Pemprov DKI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sepakat membangun rumah sakit bertaraf internasional di lahan sebelah RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Kesepakatan itu terjadi usai keduanya bertemu di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/10).

“Tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diselesaikan (permasalahannya) yang pernyataannya telah disampaikan oleh KPK dan tentu finalnya nanti di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucap Pramono.

Menurut dia, lahan seluas 3,6 hektare di kawasan Sumber Waras dinilai sangat strategis untuk pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua usulan pelaksanaan pembangunan yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

Dua usulan tersebut adalah, pembangunan rumah sakit internasional di lahan Sumber Waras dapat ditetapkan sebagai Proyek Stratetis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan pembangunan akan dilakukan oleh Pemprov DKI dengan dukungan fasilitas dari Kementerian Kesehatan.

“Kami berharap pembangunan rumah sakit ini dapat masuk ke dalam daftar PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata dia.

“Tentunya, mekanisme yang akan dilakukan adalah Pemprov DKI yang akan bangun rumah sakit tersebut, namun kami berharap penyediaan peralatan medis berstandar internasional dapat dibantu oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

TAGS   Sumber Waras  rs internasional  Jakarta  Menkes 
