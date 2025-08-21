Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur DKI Pastikan Tak Ada Korban & Kerusakan Pascagempa Rabu Malam

Kamis, 21 Agustus 2025 – 12:19 WIB
Gubernur DKI Pastikan Tak Ada Korban & Kerusakan Pascagempa Rabu Malam
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa tidak ada kerusakan maupun korban jiwa pascagempa yang terjadi pada Rabu (20/8) malam.

“Untuk gempa yang semalam, Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada korban dan kerusakan yang signifikan,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Meski tak ada kerusakan dan korban jiwa, dia mengatakan pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Tak hanya di Jakarta, dia juga berkoordinasi dengan pihak terkait di Jawa Barat mengingat titik sumber gempa berada 14 kilometer arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Tetapi koordinasi kami, kami lakukan, karena ini tidak hanya di Jakarta, juga termasuk di Jawa Barat,” ujar Pramono.

Seperti diketahui, perjalanan kereta di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, sempat dihentikan sementara menyusul gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terasa hingga wilayah Jakarta pada Rabu (20/8) malam.

Dalam akun X resmi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,9 dengan titik sumber gempa berada 14 kilometer arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kedalaman 10 kilometer," demikian dikutip BMKG.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pascagempa pada Rabu malam tadi.

