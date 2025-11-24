Gubernur DKI Pramono Disebut Mendukung Penuh Reuni 212 di Monas

Senin, 24 November 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com - Humas Reuni 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa rencana reuni tersebut telah mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Hal itu diungkapkan Pramono saat bertemu Panitia Reuni 212 di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (19/11) lalu.

Novel menyebutkan bahwa Pramono mendukung penuh agar reuni tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan damai.

Baca Juga: Prabowo hingga Anies Baswedan Diundang ke Reuni 212

“Gubernur juga mengarahkan agar pimpinan OPD, Kadishub, Kesbangpol, PolPP, KLH, dan wali kota mendukung sepenuhnya kegiatan ini,” ucap Novel dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, pada Senin (24/11).

Novel menyebutkan bahwa panitia berjumlah 9 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP Front Persaudaraan Islam menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Pramono atas sambutan dan dukungan.

“Panitia juga menyampaikan bahwa agenda reuni ini menyerukan semangat persaudaraan dan suasana kerukunan,” kata dia.

Sebelumnya, reuni 212 akan digelar pada 2 Desember 2025 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Ketua Panitia Reuni 212 Habib Muhammad Alattas mengatakan bahwa sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga para menteri di Kabinet Merah Putih diundang untuk menghadiri acara tersebut.