Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Fakhiri Bangun Sinergitas Lintas Daerah untuk Pembangunan Papua

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 22:51 WIB
Gubernur Fakhiri Bangun Sinergitas Lintas Daerah untuk Pembangunan Papua - JPNN.COM
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri. Foto: Humas Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.

Langkah tersebut menjadi agenda awal kepemimpinan Fakhiri untuk menyamakan visi dan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Rencana itu disampaikan Gubernur Fakhiri seusai meninjau Kantor Gubernur dan Gedung Negara di Jayapura, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota guna menyatukan langkah dan prioritas pembangunan di berbagai sektor.

“Pertemuan ini penting untuk membangun kerja sama lintas daerah agar semua kepala daerah memahami visi dan misi yang akan kita jalankan,” ujar Fakhiri.

Meski baru mulai bertugas di akhir tahun anggaran, Gubernur Fakhiri menegaskan tidak akan mengendurkan semangat kerja.

Baca Juga:

Dia memastikan pemerintah provinsi akan tetap bergerak optimal dalam melayani masyarakat dan mempersiapkan program strategis untuk tahun mendatang.

“Saya tahu anggaran sudah terbagi di masing-masing OPD, tapi itu bukan alasan. Kita tetap harus bekerja dengan baik,” tegasnya.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri membangun sinergitas lintas daerah untuk akselerasi pembangunan Bumi Cenderawasih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Papua  Papua  Gubernur Papua Mathius Fakhiri 
BERITA GUBERNUR PAPUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp