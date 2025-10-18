Gubernur Fakhiri Bangun Sinergitas Lintas Daerah untuk Pembangunan Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.

Langkah tersebut menjadi agenda awal kepemimpinan Fakhiri untuk menyamakan visi dan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Rencana itu disampaikan Gubernur Fakhiri seusai meninjau Kantor Gubernur dan Gedung Negara di Jayapura, Kamis (16/10/2025).

Dia menyebut dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota guna menyatukan langkah dan prioritas pembangunan di berbagai sektor.

“Pertemuan ini penting untuk membangun kerja sama lintas daerah agar semua kepala daerah memahami visi dan misi yang akan kita jalankan,” ujar Fakhiri.

Meski baru mulai bertugas di akhir tahun anggaran, Gubernur Fakhiri menegaskan tidak akan mengendurkan semangat kerja.

Dia memastikan pemerintah provinsi akan tetap bergerak optimal dalam melayani masyarakat dan mempersiapkan program strategis untuk tahun mendatang.

“Saya tahu anggaran sudah terbagi di masing-masing OPD, tapi itu bukan alasan. Kita tetap harus bekerja dengan baik,” tegasnya.