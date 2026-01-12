Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Gorontalo

Gubernur Gorontalo Minta Maaf Gegara Gaji Pegawai Belum Terbayarkan

Senin, 12 Januari 2026 – 15:00 WIB
Gubernur Gorontalo Minta Maaf Gegara Gaji Pegawai Belum Terbayarkan - JPNN.COM
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor Gubernuran, Senin, (12/1/2026). ANTARA/HO-Diskominfotik Provinsi Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan permohonan maaf kepada semua aparatur di pemerintahan provinsi karena memasuki pertengahan Januari, belum menerima gaji.

Permohonan maaf itu disampaikan seusai dia melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor Gubernuran, Senin.

Menurutnya, gaji ASN belum bisa dibayarkan menunggu pengisian pejabat di tingkat eselon II, III dan IV rampung. Hal ini disebabkan penyesuaian organisasi perangkat daerah yang dilakukan sejak 2025.

Baca Juga:

“Oleh sebab itu, sebagai gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kami lantik eselon II insyaallah kami upayakan pada minggu ini, kami pun selesai melantik eselon III dan IV,” kata Gusnar.

Dia mengatakan proses pelantikan harus mengikuti mekanisme dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini baru pejabat eselon II yang dilantik mengikuti penyesuaian nama organisasi perangkat daerah (OPD) atau berpindah jabatan ke tempat lain.

“Ada dinas yang masih kosong karena pejabatnya dari eksternal. Belum mengikuti manajemen talenta. Ini yang masih kita proses. Begitu juga dengan eselon III dan IV harus sudah mengikuti proses itu,” katanya.

Baca Juga:

Sebanyak 25 pejabat dilantik hari ini. Terdiri dari dua orang staf ahli, tiga asisten dan 20 kepala OPD.

Ada empat biro dan dua dinas yang belum bertuan. Mereka adalah Biro Umum, Biro Pemerintah dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi Pembangun, Dinas Kominfo dan Statistik serta Inspektorat.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta maaf kepada seluruh pegawai lantaran gaji yang masih belum terbayarkan.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Gorontalo  Gaji  Gaji ASN  pembayaran gaji 
BERITA GUBERNUR GORONTALO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp