JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Berkomitmen Perbaiki Layanan Publik, Ombudsman Bilang Begini

Selasa, 09 September 2025 – 09:23 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah. Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Hal itu disampaikan langsung ole Gubernur Sumsel Herman Deru saat menerima kunjungan kerja rombongan Pimpinan Pusat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Dr. Johannes Widjiantoro di Ruang Tamu Gubernur, Senin (8/9/2025).

Herman Deru menilai kolaborasi dengan Ombudsman RI menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan yang transparan, optimal, dan bebas dari maladministrasi.

“Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut. Pertemuan ini sangat produktif untuk mencari solusi bersama meningkatkan layanan publik di Sumsel,” kata Herman Deru.

Menurutnya pelayanan publik merupakan cerminan birokrasi yang sehat.

Oleh karena itu, dia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Ombudsman RI, Dr. Johannes Widjiantoro mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sumsel.

Menurutnya, perhatian serius terhadap laporan masyarakat menjadi bukti nyata kesungguhan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas.

