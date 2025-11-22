Gubernur Herman Deru Dorong Integrasi Pelayanan Kesehatan Menuju Sumsel Health Tourism

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menerima audiensi pengurus Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia (IKKI) Cabang Palembang pada Jumat (22/11) siang.

Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu gubernur itu terkait rencana pelaksanaan Kongres Nasional Perkumpulan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia di Palembang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru memberikan apresiasi atas peran aktif IKKI yang secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, seperti simposium, lokakarya (workshop), seminar daring, hingga kongres nasional.

Menurut Herman Deru, kegiatan tersebut menjadi wadah peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkini bagi para tenaga profesional di bidang kardiovaskular.

“Setiap ada kegiatan berskala nasional seperti ini, okupansi hotel meningkat dan memberikan dampak ekonomi nyata. Namun bukan hanya itu, kita juga saling bertukar informasi terkait pelayanan kesehatan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Gubernur Herman Deru kembali menegaskan cita-citanya menjadikan Sumsel sebagai daerah health tourism.

Dia mengaku sering merasa sedih melihat banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar provinsi bahkan keluar negeri, seperti Penang, karena menilai pelayanan kesehatan di Sumsel belum memadai.

“Impian besar ini harus berdampak pada performa yang mesti dibenahi. Infrastruktur dan layanan kesehatan harus diperkuat. Saya ingin gerakan Sumsel Health Tourism ini tidak hanya menjadi wacana,” tegas Herman Deru.