Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Dorong Integrasi Pelayanan Kesehatan Menuju Sumsel Health Tourism

Sabtu, 22 November 2025 – 09:51 WIB
Gubernur Herman Deru Dorong Integrasi Pelayanan Kesehatan Menuju Sumsel Health Tourism - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima audiensi pengurus IKKI Cabang Palembang pada Jumat (22/11) siang. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menerima audiensi pengurus Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia (IKKI) Cabang Palembang pada Jumat (22/11) siang.

Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu gubernur itu terkait rencana pelaksanaan Kongres Nasional Perkumpulan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia di Palembang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru memberikan apresiasi atas peran aktif IKKI yang secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, seperti simposium, lokakarya (workshop), seminar daring, hingga kongres nasional.

Baca Juga:

Menurut Herman Deru, kegiatan tersebut menjadi wadah peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkini bagi para tenaga profesional di bidang kardiovaskular.

“Setiap ada kegiatan berskala nasional seperti ini, okupansi hotel meningkat dan memberikan dampak ekonomi nyata. Namun bukan hanya itu, kita juga saling bertukar informasi terkait pelayanan kesehatan,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Gubernur Herman Deru kembali menegaskan cita-citanya menjadikan Sumsel sebagai daerah health tourism.

Baca Juga:

Dia mengaku sering merasa sedih melihat banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar provinsi bahkan keluar negeri, seperti Penang, karena menilai pelayanan kesehatan di Sumsel belum memadai.

“Impian besar ini harus berdampak pada performa yang mesti dibenahi. Infrastruktur dan layanan kesehatan harus diperkuat. Saya ingin gerakan Sumsel Health Tourism ini tidak hanya menjadi wacana,” tegas Herman Deru.

Gubernur Herman Deru kembali menegaskan cita-citanya menjadikan Sumsel Health Tourism saat menerima audiensi pengurus IKKI Cabang Palembang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sumsel Health Tourism  Herman Deru  pelayanan kesehatan  IKKI Cabang Palembang  Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia  Sumsel 
BERITA SUMSEL HEALTH TOURISM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp