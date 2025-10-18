Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Dorong Kota Prabumulih Tetap Produktif di Tengah Efisiensi

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 08:41 WIB
Gubernur Herman Deru Dorong Kota Prabumulih Tetap Produktif di Tengah Efisiensi - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru menyerukan semangat kolaboratif kepada seluruh kepala daerah (Pemda) agar tetap produktif di tengah efisiensi anggaran. Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyerukan semangat kolaboratif kepada seluruh kepala daerah (Pemda) agar tetap produktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Prabumulih dalam rangka HUT ke-24 kota tersebut, Jumat (17/10).

Herman Deru menekankan efisiensi tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan pemicu untuk berpikir inovatif.

Baca Juga:

Menurutnya, setiap kepala daerah perlu berani mengatur ulang prioritas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Kami harus tetap optimistis. Jangan biarkan efisiensi membuat kami berhenti bekerja. Boleh hemat dalam birokrasi, tapi jangan sampai pembangunan untuk rakyat ikut terhenti,” ujar Herman Deru.

Dia menambahkan, kondisi ini justru menjadi ajang pembuktian kemampuan daerah dalam mengatur strategi fiskal dan perencanaan pembangunan.

Baca Juga:

Dengan manajemen yang tepat, daerah tetap bisa tumbuh meski menghadapi keterbatasan.

“Pemerintah pusat ingin melihat sejauh mana kemampuan kita dalam mengelola anggaran. Ini bukan ujian, tapi peluang untuk menunjukkan efektivitas dan kreativitas daerah,” katanya menegaskan.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyerukan semangat kolaboratif kepada seluruh kepala daerah (Pemda) agar tetap produktif di tengah efisiensi anggaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  Herman Deru  Efisiensi Anggaran  Pelayanan Publik 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp