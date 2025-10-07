Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Gubernur Herman Deru Instruksikan Kejar 2,4 Juta Kendaraan Penunggak Pajak di Sumsel

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:32 WIB
Gubernur Herman Deru Instruksikan Kejar 2,4 Juta Kendaraan Penunggak Pajak di Sumsel - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, Palembang, Senin (6/10). Dia menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengejar sekitar 2,4 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mengejar sekitar 2,4 juta kendaraan yang belum membayar pajak.

Instruksi itu disampaikan Herman Deru dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, Senin (6/10).

Rakor tersebut diselenggarakan merespons kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga 39 persen.

Baca Juga:

Kondisi tersebut menuntut setiap pemerintah daerah melakukan langkah konkret dalam memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Herman Deru pun menaruh perhatian serius terhadap potensi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor.

Menurut Herman Deru, potensi pajak kendaraan bermotor di Sumsel sangat besar, namun belum tergarap optimal.

Baca Juga:

Dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar, hanya satu juta yang membayar pajak secara rutin.

“Ini menunjukkan masih ada sekitar 2,4 juta kendaraan penunggak pajak yang harus kita kejar bersama,” ujar Herman Deru kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam rakor tersebut.

Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap memberikan dukungan data detail untuk mempermudah pelacakan 2,4 juta kendaraan penunggak pajak

