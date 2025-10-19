Gubernur Herman Deru Jadikan Porprov XV Sumsel Tolak Ukur Kemajuan Olahraga Daerah

Minggu, 19 Oktober 2025 – 08:55 WIB

jpnn.com, SEKAYU - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Selatan yang digelar di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum penting bagi evaluasi pembangunan olahraga di Sumsel.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman dalam pembukaan kegiatan di Stadion Serasan Sekate pada Sabtu (18/10) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Menurut Tubagus, Porprov bukan sekadar festival olahraga, namun juga menjadi barometer pembinaan atlet di seluruh kabupaten dan kota.

“Keberhasilan Porprov mencerminkan sejauh mana pembinaan olahraga di daerah berjalan efektif,” kata Tubagus dalam keterangannya, Minggu (19/10).

Dia menyampaikan pada tahun ini terdapat 34 cabang olahraga dengan 662 nomor pertandingan dan diikuti oleh 6.960 atlet dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan antusiasme dunia olahraga di daerah.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menegaskan pentingnya ajang ini untuk menyeleksi dan membina atlet potensial.