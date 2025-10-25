Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Kawal Ketat Pembangunan Jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:56 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru menandatangani berita acara kesepakatan bersama tentang tanggung jawab pendanaan dan kelanjutan pembangunan jembatan P6 di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan pembangunan Jembatan P6 di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan terus berjalan meski masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif.

Penegasan ini disampaikan Herman Deru saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Pembangunan Jembatan P6 di Hotel Santika Bandara Premiere Palembang, Kamis (23/10).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Muba M. Toha Tohet, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, serta unsur Forkopimda.

Gubernur Herman Deru menegaskan proyek tersebut merupakan infrastruktur strategis daerah yang harus diselesaikan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama warga di wilayah pesisir Lalan.

“Kita tidak boleh berhenti. Jembatan ini menjadi urat nadi penghubung bagi masyarakat, tetapi semua pihak harus memenuhi tanggung jawab pendanaannya sesuai kesepakatan,” tegas Herman Deru dalam pertemuan tersebut.

Herman Deru mengingatkan seluruh dana pembangunan harus terkumpul sepenuhnya paling lambat 31 Desember 2025.

Jika tidak, aktivitas di lokasi proyek akan dihentikan sementara mulai 1 Januari 2026, tanpa menghentikan program administrasi pembangunan.

Data terakhir menunjukkan progres fisik pembangunan baru mencapai 43,89 persen dari target 47,41 persen dengan deviasi -3,52 persen.

TAGS   Herman Deru  pembangunan jembatan  musi banyuasin  pemprov Sumsel  Sumsel  Toha Tohet 
