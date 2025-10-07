Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Kukuhkan Febrita Lustia sebagai Bunda PAUD Sumsel, Simak Pesannya

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:06 WIB
Gubernur Herman Deru Kukuhkan Febrita Lustia sebagai Bunda PAUD Sumsel, Simak Pesannya - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat mengukuhkan Hj. Febrita Lustia alias Feby Deru sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Senin (6/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan pentingnya peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam membangun pondasi generasi emas Indonesia 2045.

Penegaan tersebut disampaikannya saat mengukuhkan Hj. Febrita Lustia Herman Deru alias Feby Deru sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang, Senin (6/10).

Gubernur Herman Deru menyampaikan pengukuhan Bunda PAUD bukan hanya acara seremonial, melainkan sebuah langkah konkret dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa sejak usia dini.

Baca Juga:

“Bunda PAUD adalah pondasi pertama dalam membangun masa depan bangsa. Kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, namun yang akan merasakan dampaknya adalah anak-anak yang sekarang sedang tumbuh. Maka tugas kita hari ini adalah menyiapkan mereka,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Herman Deru juga menyoroti persoalan rendahnya rata-rata IQ anak Indonesia yang menjadi peringatan bagi semua pihak.

Menurut Herman Deru, membangun kecerdasan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial.

Baca Juga:

“Kami tidak ingin anak-anak kelak tidak mampu bersaing. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa,” tegas Herman Deru mengingatkan.

Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya pelaksanaan survei IQ secara berkala agar perkembangan anak dapat terpantau sejak dini.

Ini pesan dan harapan Gubernur Herman Deru mengukuhkan Hj. Febrita Lustia alias Feby Deru sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumsel

