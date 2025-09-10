Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN

Rabu, 10 September 2025 – 18:38 WIB
Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan sebagai Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN - JPNN.COM
Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh (kanan) menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah pada acara yang berlangsung di Hotel Novotel Palembang, Rabu (10/9) pagi. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru kembali menorehkan prestasi membanggakan.

Kali ini, Herman Deru dianugerahi penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh pada acara Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN di Hotel Novotel Palembang, Rabu (10/9) pagi.

Baca Juga:

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi Pemprov Sumsel.

Menurut Herman Deru, penunjukan Sumsel sebagai tuan rumah kegiatan tersebut menandakan kepercayaan sekaligus pengakuan nasional terhadap komitmen reformasi birokrasi yang telah dijalankan.

“Pembangunan meritokrasi bukan hanya agenda Sumsel, melainkan agenda bersama," kata Herman Deru.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan sinergi dengan BKN dan pemerintah daerah lainnya akan melahirkan aparatur berkualitas, birokrasi kredibel, serta pelayanan publik yang dipercaya masyarakat.

Herman Deru menjelaskan meritokrasi akan memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kompetensi, integritas, dan potensi yang dimiliki.

Gubernur Sumsel Herman Deru dianugerahi penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah dari BKN

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Herman Deru  Penghargaan  Sumsel  pemprov Sumsel  Meritokrasi  BKN  Prof Zudan  ASN 
BERITA HERMAN DERU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp