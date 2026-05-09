Sumsel

Gubernur Herman Deru Resmikan 17 Jembatan, Musi Rawas ke Palembang Kini Makin Cepat

Sabtu, 09 Mei 2026 – 13:16 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru menandatangani prasasti peresmian 17 jembatan yang dipusatkan di Kabupaten Musi Rawas, Jumat (8/5). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, MUSI RAWAS - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang dan Bupati Musi Rawas Ratna Machmud meresmikan 17 infrastruktur jembatan di Sumsel.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti di Jembatan Air Temelat, Desa Ciptadadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Jumat (8/5).

Gubernur Herman Deru mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperpendek akses antarwilayah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah, dalam beberapa minggu ini saya beberapa kali ke Musi Rawas. Tadi Kepala PU menjelaskan, dari PALI sampai Simpang Semambang Musi Rawas jumlahnya 33 jembatan. Insyaallah masih ada dua lagi yang akan dibangun. Artinya, saat ini sudah 31 jembatan yang dibangun dan ini akan terus berjalan,” kata Herman Deru dalam keterangannya, Sabtu (9/5).

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut berangkat dari sejarah panjang wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Muratara yang dahulu memiliki jarak tempuh sangat jauh menuju Palembang hingga mencapai 11 jam perjalanan.

“Dulu sering muncul cerita soal pemekaran Sumsel karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian timbul pemikiran bagaimana mendekatkan wilayah ini. Salah satunya dengan pembangunan jalan dan jembatan yang memang sudah diinginkan para pemimpin sebelumnya,” ujarnya.

Herman Deru mengungkapkan pembangunan jembatan tersebut dapat terealisasi setelah pihaknya berupaya meyakinkan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, serta memanfaatkan kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi Covid-19.

“Sekarang kita sudah merasakan manfaatnya walaupun belum sempurna, karena masih ada dua jembatan lagi yang akan dibangun secara bertahap. Sekarang akses sudah lebih dekat. Saya ingat waktu pertama diresmikan, banyak masyarakat bersyukur sampai memotong kambing dan lainnya,” ungkap Herman Deru.

Gubernur Herman Deru didampingi Wagub Cik Ujang dan Bupati Musi Rawas meresmikan 17 jembatan di Sumsel, berikut daftarnya

