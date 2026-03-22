Gubernur Herman Deru Tekankan Efisiensi Hadapi Gejolak Ekonomi Global Saat Open House Lebaran

Minggu, 22 Maret 2026 – 15:09 WIB
Gubernur Herman Deru Tekankan Efisiensi Hadapi Gejolak Ekonomi Global Saat Open House Lebaran - JPNN.COM
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru saat Open House Idulfitri 1447 Hijriah di Griya Agung, Palembang, Sabtu (21/03/2026). Foto: Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Di tengah suasana hangat Open House Idulfitri 1447 Hijriah di Griya Agung, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyampaikan pesan penting terkait kondisi ekonomi saat ini.

Dia mengingatkan masyarakat agar mulai menerapkan pola hidup efisien sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi global, Sabtu (21/3/2026).

Kegiatan Open House tersebut digelar usai Salat Idulfitri di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dan berlangsung sederhana, namun tetap penuh kehangatan serta kebersamaan.

Meski suasana diwarnai silaturahmi Lebaran, Herman Deru menegaskan pentingnya kesiapsiagaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah, sehingga masyarakat perlu mulai berhemat, terutama dalam penggunaan energi seperti bahan bakar minyak (BBM).

Dia menekankan bahwa seluruh masyarakat harus siap menghadapi kemungkinan guncangan ekonomi global.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan efisiensi, termasuk menggunakan BBM subsidi secara bijak.

“Listrik yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Bila tidak terlalu perlu keluar, sebaiknya tidak keluar. Karena setetes BBM, terutama yang subsidi, sangat berpengaruh,” ujarnya.

Gubernur Herman Deru mengingatkan masyarakat mulai menerapkan pola hidup efisien sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi global,

