Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Sinergi OPD, APIP dan KPK untuk Cegah Korupsi

Rabu, 24 September 2025 – 07:41 WIB
Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Sinergi OPD, APIP dan KPK untuk Cegah Korupsi - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja putih) saat hadir menyaksikan penandatanganan berita acara pertemuan dan penyampaian piagam pengawasan/audit intern yang merupakan rangkaian dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 melalui MSCP KPK REA yang berlangsung di Graha Bina Praja, Selasa (23/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 melalui MSCP KPK REA yang berlangsung di Graha Bina Praja, Selasa (23/9).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara pertemuan dan penyampaian piagam pengawasan/audit intern.

Baca Juga:

"APIP harus dilihat sebagai mitra strategis. Kehadiran KPK pun bukan untuk menakuti, tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran," kata Gubernur Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (24/9).

Gubernur Herman Deru menyoroti beberapa hal penting dalam entry meeting dengan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, salah satunya percepatan pensertifikatan aset daerah.

Menurut Herman Deru, aset yang belum jelas status hukumnya bisa menjadi celah masalah di kemudian hari.

Baca Juga:

"Ini harus jadi perhatian serius. APIP bersama inspektorat wajib menertibkan aset daerah," tegasnya mengingatkan.

Selain itu, Herman deru mengingatkan OPD untuk tetap mengacu pada RPJMD dalam menyusun dan melaksanakan program.

Ini langkah Gubernur Herman Deru yang terus gencar mencegah korupsi di Sumsel, salah satunya menekankan pentingnya sinergi OPD, APIP dan KPK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cegah korupsi  Herman Deru  KPK  pemprov Sumsel  APIP  Opd  korupsi  aset daerah 
BERITA CEGAH KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp