Gubernur Herman Deru Ungkap Esensi Posyandu dalam Rakorda Transformasi Posyandu Sumsel

Rabu, 19 November 2025 – 11:10 WIB
Gubernur Herman Deru Ungkap Esensi Posyandu dalam Rakorda Transformasi Posyandu Sumsel - JPNN.COM
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa sangat penting menjaga esensi dan tujuan utama Posyandu sebagai lembaga yang melayani kesehatan Masyarakat. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa sangat penting menjaga esensi dan tujuan utama Posyandu sebagai lembaga yang melayani kelompok masyarakat paling membutuhkan. 

Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penguatan Transformasi Posyandu di Beston Hotel Palembang, Selasa (18/11/2025) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyoroti amanah Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang memperluas fungsi Posyandu melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Menurutnya, perluasan tersebut harus dijalankan tanpa mengabaikan tugas pokok yang selama ini telah berjalan dengan baik.

Dia menjelaskan Posyandu lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. 

Oleh karena itu, fokus utama pelayanan tidak boleh teralihkan oleh penyesuaian administratif yang justru berpotensi menghambat efektivitas pelayanan.

“Tujuan pokok lahirnya Posyandu adalah membantu kaum lemah. Jangan sampai inti pelayanan ini terabaikan,” tegasnya di hadapan para peserta Rakorda.

Gubernur Herman Deru juga meminta agar penambahan tugas dan layanan baru melalui Permendagri 13 dijalankan secara bertahap. 

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa sangat penting menjaga esensi dan tujuan utama Posyandu sebagai lembaga yang melayani ke

