Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Gubernur Hidayat Arsani: Alhamdulillah, Kami Sudah Membayar THR Seluruh PPPK

Minggu, 15 Maret 2026 – 07:15 WIB
Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani (berbaju putih) saat meninjau pasar murah di Pangkalpinang. ANTARA/Aprionis

jpnn.com - PANGKALPINANG - Seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Beliung sudah menerima tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2026.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan hal itu di Kota Pangkalpinang, Babel, Sabtu (14/3). "Alhamdulillah, kami sudah membayar THR seluruh PPPK ini," kata Hidayat Arsani.

Hidayat mengatakan bahwa seluruh PPPK penuh maupun paruh waktu di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel sudah menerima THR Idulfitri, sehingga mereka bisa merayakan Lebaran dengan baik dan penuh sukacita.

"Kalau saya tidak cerewet dan tidak detail dalam penggunaan anggaran ini, maka tidak terbayar THR P3K ini karena anggaran daerah terbatas," ungkapnya.

Dia menyatakan pembayaran THR bagi PPPK ini sesuai instruksi pemerintah pusat, agar pemerintah daerah membayarkan THR pegawai non-ASN ini.

"Besar kecil THR yang diterima PPPK ini urusan Allah SWT, namun yang terpenting kewajiban kami sudah terselesaikan membayar THR PPPK ini," katanya.

Menurut dia, kalau mau jadi orang kaya jangan menjadi PPPK atau PNS, karena gaji yang diterima sudah ditetapkan pemerintah dan sesuai peraturan berlaku. "Kalau mau kaya maka harus menjadi pengusaha sukses," tegasnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  THR PPPK  PPPK penuh waktu  PPPK Paruh Waktu  Hidayat Arsani 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp