Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Iqbal Beri Insentif Tambahan Bagi Guru PPPK Paruh Waktu, DPRD NTB: Kami akan Kawal

Selasa, 05 Mei 2026 – 03:15 WIB
Gubernur Iqbal Beri Insentif Tambahan Bagi Guru PPPK Paruh Waktu, DPRD NTB: Kami akan Kawal - JPNN.COM
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah. ANTARA/Nur Imansyah.

jpnn.com - MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di wilayah itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Akhdiansyah memberikan apresiasi atas rencana Gubernur Iqbal tersebut.

"Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari gubernur NTB. Kami tentu mengapresiasi, karena menyentuh langsung kesejahteraan guru," ujarnya di Mataram, Senin (4/5).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa pemberian tambahan insentif Rp 540.000 per bulan per guru, yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,39 miliar per tahun itu sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

Dia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada wacana.

Pihaknya di Banggar akan memastikan program ini masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Baca Juga:

"Sebagai anggota Banggar, kami akan memastikan program ini masuk dalam RKPD, KUA-PPAS, hingga kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan," ungkapnya.

Menurut dia, momentum Hardiknas tahun ini membawa harapan baru bagi para guru PPPK paruh waktu di NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal akan beri insentif tambahan bagi guru PPPK paruh waktu, DPRD NTB siap kawal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  Insentif Guru PPPK Paruh Waktu  gubernur iqbal  NTB  Dprd 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp