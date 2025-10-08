Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbanyak Sekolah Unggulan

jpnn.com, BOYOLALI - Jawa Tengah saat ini memiliki dua sekolah menengah atas (SMA) yang ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi.

Dua sekolah tersebut adalah SMA Pradita Dirgantara di Kabupaten Boyolali dan SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Magelang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Sekolah Garuda merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program sekolah unggulan.

Sekolah Garuda ini dicanangkan sebagai bagian untuk mengejar Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Luthfi berharap ke depan akan lebih banyak lagi sekolah unggulan atau Sekolah Garuda di wilayahnya.

Sebab, kata dia Sekolah Garuda akan menggunakan kurikulum nasional, kurikulum pengayaan global (inter-nasional), dan kurikulum asrama. Targetnya, lulusan Sekolah Garuda dapat melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi terbaik dunia.

Sebagai informasi, berdasarkan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai 2026 berkomitmen untuk menambah minimal 1 sekolah unggulan setiap tahun.

"Penambahannya akan kita ajukan ke pemerintah pusat. Semakin banyak sekolah unggulan semakin bagus," kata Luthfi seusai memberikan motivasi dan pengenalan Sekolah Garuda di SMA Pradita Dirgantara, Kabupaten Boyolali, Rabu, 8 Oktober 2025.