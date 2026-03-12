Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Kesiapan Pasukan untuk Amankan Arus Mudik Lebaran 2026

Kamis, 12 Maret 2026 – 19:48 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Kesiapan Pasukan untuk Amankan Arus Mudik Lebaran 2026
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyapa personel saat memimpin apel gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Markas Polda Jawa Tengah, Kamis ,12 Maret 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi di Markas Polda Jawa Tengah, Kamis ,12 Maret 2026.

Dalam apel tersebut, Luthfi menginginkan memastikan kesiapan pasukan untuk pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Jawa Tengah. 

Apel ini juga sekaligus memastikan kesiapan personel serta sarana prasarana dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.

Operasi Ketupat Candi difokuskan pada pengamanan arus lalu lintas, tempat ibadah, pusat keramaian, kawasan wisata, hingga objek vital lainnya agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman.

Dalam apel tersebut, Gubernur Luthfi membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Luthfi dalam amanatnya menegaskan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen sinergi lintas sektoral dalam rangka menyukseskan pengamanan mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Keberhasilan tugas ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, terus tingkatkan solidaritas dan sinergitas dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman,” demikian amanat Kapolri yang dibacakan gubernur.

Kapolri juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memimpin apel gelar pasukan pengamanan arus mudik Lebaran 2026.

