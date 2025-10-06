Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Perkuat Kolaborasi untuk Tekan Inflasi

Senin, 06 Oktober 2025 – 12:18 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Perkuat Kolaborasi untuk Tekan Inflasi - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi guna menekan inflasi di wilayahnya.

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang pada Senin, 6 Oktober 2025.

Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD serta instansi vertikal dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyatakan, kebijakan pengendalian inflasi di Jateng sebenarnya sudah baik, namun perlu terus didorong agar pelaksanaannya lebih terasa di lapangan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, termasuk kepolisian yang tergabung dalam Satgas Pangan.

“Kami keroyok bareng-bareng. Polda juga harus aktif. Ini bukan cuma angka inflasi, tetapi soal perut rakyat,” ujarnya.

Baca Juga:

Berdasarkan data Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah, inflasi Jateng pada September 2025 tercatat 2,65 persen (year on year).

Adapun secara secara bulanan  (month to month) mencapai 0,21 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi guna menekan inflasi di wilayahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  inflasi  gubernur Jateng 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp