Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Keluhan Driver Ojol: Aspirasi Akan Kami Kawal

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:56 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu dan berbincang dengan salah seorang driver ojol bernama Ratna Yuniarti (33) di sela demontrasi yang dilakukan para ojek online. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memantau langsung jalannya unjuk aksi demontrasi yang dilakukan oleh para pengendara (driver) ojek online (ojol) di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu, 20 Mei 2026.

Di sela pemantauannya itu, dia bertemu dan berbincang dengan salah seorang driver ojol bernama Ratna Yuniarti (33) di depan kantor Gubernur.

Ratna datang sambil menggandeng anaknya yang baru berusia 2 tahun 7 bulan. Obrolan hangat pun terjalin antara keduanya.

Ahmad Luthfi sempat menanyakan alamat tempat tinggal dan sudah berapa lama Ratna menjadi driver ojol.

"Sekarang ngekos di daerah Lamper. Sudah lama jadi driver ojol, sejak tahun 2017 sampai sekarang. Suami saya sekarang jadi TKI di Malaysia," ujar Ratna.

Ibu tiga anak tersebut kemudian menceritakan setiap hari ia bekerja mulai pukul 05.30 WIB sampai sekitar pukul 19.00 WIB.

Selama bekerja, Ratna selalu mengajak anak ketiganya itu. Sementara dua anaknya yang lain sekolah kelas 1 dan kelas 3 SD.

Maka dari itu, ia sangat setuju apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memfasilitasi day care bagi driver ojol. Apalagi selama ini sang anak selalu ikut dirinya kerja di jalan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memantau langsung jalannya unjuk aksi demontrasi yang dilakukan para driver ojol.

