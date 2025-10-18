Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:23 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi seusai menerima penghargaan untuk kategori pemimpin percepatan ekonomi daerah 2025, di Blora, Jumat malam (17/10/2025). Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan untuk kategori pemimpin percepatan ekonomi daerah 2025, di ajang Malam Penganugerahan Radar Kudus Award di Pendopo Bupati Kabupaten Blora, Jumat (17/10/2025) malam.

Penghargaan itu diberikan atas dedikasi Gubernur Ahmad Luthfi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan, meningkatkan investasi dalam negeri dan asing, memberdayakan UMKM dan industri lokal untuk bersaing di level nasional dan internasional, serta mengembangkan infrastruktur penunjang ekonomi di Jawa Tengah.

"Saya sebagai Gubernur mengucapkan apresiasi yang tinggi. Ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik," kata Luthfi seusai menerima penghargaan tersebut.

Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) triwulan II 2025 mencapai 5,28% secara year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%.

Realisasi investasi di Jawa Tengah juga tertinggi di Pulau Jawa, mencapai sekitar Rp 57 triliun sampai kuartal III 2025, dari jumlah itu sekitar 65% merupakan penanaman modal asing (PMA).

Kontribusi Jateng terhadap perekonomian di Pulau Jawa menduduki ranking 4 sebesar 14,43%. Tingginya investasi itu juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Tengah.

Capaian itu tak lepas dari strategi kepemimpinan Ahmad Luthfi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di antaranya jaminan kemudahan berusaha dan iklim investasi, pengendalian inflasi, penguatan daya saing dan nilai tambah industri, peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, hingga pengembangan aglomerasi ekonomi di wilayah eks karesidenan.

TAGS   Ahmad Luthfi  gubernur jawa tengah  Jateng  Ekonomi  Gubernur Luthfi  pertumbuhan ekonomi  investasi  UMKM 
